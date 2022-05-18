Вашингтон, 18 мая, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Почти у половины подписчиков президента США Джозефа Байдена в Twitter оказались фальшивые аккаунты. Об этом 17 мая сообщило издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

В ходе аудита социальной сети Twitter с помощью инструмента SparkToro было обнаружено, что у 49,3% из 22 млн подписчиков аккаунта Байдена под ником @POTUS есть проблемы с местоположением, а изображение профиля (аватар) дано по умолчанию. Это дало основания сделать выводы о том, что аккаунты фальшивые.

Напомним, предприниматель Илон Маск принял решение о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter. Бизнесмен пояснил, что ждёт подтверждающую информацию о том, что спам-аккаунты и фейковые учётные записи составляют не более 5% от общего числа пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск может попытаться снизить цену покупки компании Twitter.