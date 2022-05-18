Петропавловск-Камчатский, , 06:44 — REGNUM Разработанные правительством РФ меры поддержки позволили сдержать основные показатели экономики Камчатского края в «зелёной зоне», заявил глава региона Владимир Солодов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства полуострова.

Строительство дома на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатского края

Читайте также: Полпред Трутнев прибыл на Камчатку

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Камчатку провёл совещание с руководителями крупных предприятий края, касающееся ситуация в российской и региональной экономике.

«Все основные показатели сейчас находятся в «зелёной зоне» во многом благодаря тем мерам поддержки, которые по линии правительства РФ уже заработали и по индексу строительства и промышленному производству, и по состоянию рынка труда, и даже по количеству малых и средних предприятий мы в «зелёной зоне», то есть увеличивается их число. Это результат своевременных и оперативных мер поддержки. Со своей стороны, хочу сказать, что Камчатский край дополнил меры поддержки в части своих возможностей и полномочий. В первую очередь это как раз отраслевая поддержка малых и средних предприятий, сельхозпроизводителей, туристических компаний. В общем объёме — 300 млн рублей на эти цели было выделено», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор акцентировал, что второй немаловажный фактор, — сдерживание роста цен. Это стало возможным благодаря адресным мерам поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 16 мая прибыл на Камчатку. В рабочей командировке в регионе он был до 18 мая.