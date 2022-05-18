Вашингтон, 18 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Получение Шотландией независимости от Великобритании ударит по обороноспособности НАТО, поскольку британский ядерный щит утратит свои функции на десятилетие. Об этом пишет обозреватель Азим Ибрагим в статье для издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ибрагим пояснил, что все базы атомных подводных лодок королевства находятся на шотландской территории. В случае выхода Шотландии из состава страны все подобные объекты придется закрыть и переместить в Англию, на что уйдет много времени и средств.

По словам автора публикации, США должны учитывать указанное обстоятельство, когда будут принимать в Вашингтоне первого шотландского министра Николу Стерджен. Ибрагим предупредил, что риск связан с более серьезными событиями, чем автономия Шотландии от Великобритании, за которую борется Шотландская национальная партия (SNP).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Никола Стерджен заявила, что Шотландия для того, чтобы обеспечить свою безопасность, должна будет вступить в НАТО после того, как страна добьется независимости.