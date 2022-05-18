Екатеринбург, 18 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Дирекция Универсиады-2023 в Екатеринбурге расторгает трудовые соглашения с сотрудниками. Об этом заявил журналистам её руководитель Александр Чернов.

Admkrsk.ru Огонь Универсиады

Он отметил, что это касается всех работников. Как пишет «КоммерсантЪ-Урал», речь идёт о почти 400 гражданах. Причиной такого решения стало то, что Универсиада перенесена на неопределённый срок.

«Поэтому нами были направлены уведомления сотрудникам исполнительной дирекции о том, что их трудовые соглашения с 1 августа истекают», — цитирует его издание.

Чернов добавил, что увольняемых сотрудников привлекут к работе, если Универсиада всё же состоится. Как сообщало ИА REGNUM, решение о её переносе было принято в апреле.