Белоярский, Свердловская область, 18 мая, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Свердловской области соучастник серии крупных краж из магазинов осуждён к лишению свободы. Приговор вынес Белоярский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, кражи совершались из магазинов торговых сетей. Общий размер ущерба превысил три миллиона рублей. Всего вместе с подельником осуждённый совершил более 50 краж.

Суд назначил подсудимому 5 лет 10 месяцев колонии общего режима. Его подельник в марте получил 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхней Пышме поймали серийного магазинного вора. Суд отправил его под стражу.