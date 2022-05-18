Москва, , 05:52 — REGNUM Отгрузку новых лимонадов в российские торговые сети начнёт в июне компания PepsiCo. Об этом 18 мая сообщает «Известия».

Бутылки Pepsi Mike Mozart

В связи с санкционными мерами, принятыми странами Запада в отношении России, компания вынуждена была частично приостановить свою работу на российской территории и вывести из ассортимента свои марки газированных напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. В настоящее время эти напитки не производятся на предприятиях компании в России, в торговые сети поступают запасы со складов.

В апреле компания приняла решение о разработке новых локальных марок напитков, которые будут продаваться только в России. При этом руководство PepsiCo отказалось от идеи выпуска напитков с названиями, похожими на три основные марки компании, и со сходными вкусами.

PepsiCo с июня начинает продажи газированных напитков со вкусом лайма, лимона и апельсина, которые будут выпускаться под брендом «Русский дар». В компании уточнили, что будет запущено несколько оригинальных торговых марок, их названия PepsiCo пока сохраняет в тайне.