Вашингтон, 18 мая, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Развязанная Соединенными Штатами новая холодная война против России может привести к плачевным последствиям, завил экс-сотрудник американской разведки Пол Пиллар на страницах журнала The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

По его словам, противостояние России и США может привести к двум большим проблемам для Вашингтона. Эксперт отметил, что антироссийская риторика Запада по сути подтверждает слова Москвы об антироссийской угрозе со стороны западных стран. Также яростные высказывания против России со стороны сотрудников Белого дома лишь затрудняют процесс мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Пиллар добавил, что такие действия американской администрации ставят под угрозу мировую безопасность. При этом без решения этих проблем будет сохраняться угроза войны. Эксперт подчеркнул, что новая холодная война к однополярному миру привести не сможет. Также он не исключил, что противостояние может попросту не закончиться.