Сеул, 18 мая, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 31 352 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, лишь 35 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Накануне в республике выявили более 35 тыс. инфицированных. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в Южной Корее продолжает снижаться. Также снижается и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 17 861 744. Также за минувшие сутки в стране скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 802 человека.