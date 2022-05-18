Канберра, , 04:29 — REGNUM Санкционные меры против российских журналистов, государственных служащих и ряда российских и белорусских организаций ввели власти Австралии. Об этом 18 мая сказано в опубликованном пресс-службой австралийского МВД документе.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ограничительные меры введены в отношении гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Сергея Брилёва, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Кроме того, в санкционные списки попали врио главы МЧС России Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королёв, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Николай Богдановский. Также под действие санкционных мер попал директор Музея Победы Александр Школьник.

Ограничительные меры были введены в отношении российской частной военной компании «Вагнер». В санкционный список попали также два белорусских предприятия: производитель гусеничной техники «Минотор-сервис» и ОАО «КБ Радар».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под действие санкционных мер в Австралии попали депутаты Госдумы России, ключевые министры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также журналист Владимир Соловьёв.

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