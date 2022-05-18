Красноярск, 18 мая, 2022, 03:55 — ИА Регнум. В среду, 18 мая, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +28… +30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В 07:40 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 18 на 19 мая ожидается до +12… +15 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 19 мая, в Красноярске до +26… +30 °C, облачно, кратковременный дождь. Ночью — до +15… +17 °C, облачно с прояснением, временами небольшой дождь.

В пятницу, 20 мая, в Красноярске ожидается до +23… +26 °C днём и до +10… +13 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 18−20 мая в Красноярске ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве температура воздуха днём местами до +30… +33 °C, сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

18−20 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

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