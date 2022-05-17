Красноярск, , 14:29 — REGNUM В 45 городах и районах Красноярского края завершился отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM 17 мая в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

Частично отопительный сезон завершён в Емельяновском, Енисейском, Курагинском и Нижнеингашском районах. Полностью подача тепла остановлена в городах Железногорске, Зеленогорске, Красноярске, Канске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Сосновоборске, Шарыпово, Назарово, посёлке Кедровый, а также в 11 районах.

В остальных муниципальных образованиях отопительный период планируют завершить в первой декаде июня. В Диксоне тепло подаётся круглый год.

Теперь в регионе будет вестись подготовка к новому отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17 и 18 мая прогнозируется аномальная жара.

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