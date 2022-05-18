Пекин, 18 мая, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Китайские власти пообещали улучшить карьерные услуги для выпускников университетов на фоне усилий по расширению занятости, сообщает агентство Синьхуа.

Axel Rouvin Китайские студенты

Вице-премьеры Госсовета КНР Сунь Чуньлань и Ху Чуньхуа, которые оба являются членами Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, выступили с заявлениями на телеконференции по трудоустройству выпускников университетов 16 мая.

Участники совещания призвали поставщиков государственных карьерных услуг играть образцовую роль в повышении занятости, решив, что выпускникам университетов будет предлагаться больше профессиональных тренингов и стажировок.

Пообещав поддержку гибкой занятости и предпринимательства, участники совещания призвали к усилиям по поддержанию упорядоченного функционирования рынка труда и защите законных прав и интересов лиц, ищущих работу.

Согласно данным совещания, власти будут поощрять компании к расширению набора персонала, предоставляя субсидии на социальное обеспечение, начальные кредиты, снижая налоги и сборы, а также проводя благоприятную политику для выпускников, ищущих работу на низовом уровне.