Варшава, , 03:06 — REGNUM Страны Прибалтики и Польша запросили у НАТО увеличение военного континента альянса на их территории из-за якобы «российской угрозы», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутренние документы военного блока.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны», — отмечает издание.

При этом ряд стран — членов Североатлантического альянса отнеслись скептически к просьбам их восточноевропейских союзников. В частности, Франция и Италия считают, что Россия в настоящее время не представляет угрозы для Прибалтики и Польши.

Отмечается, что прибалтийские государства попросили разместить дополнительно до 20 тыс. военнослужащих НАТО. В самом альянсе считают, что переброска такой группировки окажется очень затратной, а также ослабит военную мощь НАТО в других частях мира.