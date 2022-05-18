Багдад, , 03:01 — REGNUM Ираку необходимо увеличить стратегические запасы пшеницы, которых в настоящее время хватит лишь на четыре месяца, заявил 17 мая представитель министерства торговли республики Мухаммед Ханун. Об этом сообщает информационное агентство INA.

Пшеница suraj

Мухаммед Ханун «Существующие запасы способны покрыть потребность в течение четырёх месяцев. Отсюда возникает необходимость в увеличении стратегического запаса, что требует действенных мер со стороны правительства и парламента для обеспечения продовольственной безопасности».

Ранее министерство сельского хозяйства Ирака объявило о повышении закупочной цены на пшеницу на 100 тыс. динаров ($68,5), до 850 тыс. динаров ($582,2) за тонну.

Напомним, в марте правительство Ирака заявила о намерении выделить на закупку пшеницы за рубежом дополнительно $100 млн. Это решение связано с обострением ситуации вокруг Украины и нарушением поставок из-за введённых против России масштабных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава заявил, что запасы пшеницы в Грузии кончились, из-за чего мукомольные предприятия в стране могут закрыться.

Читайте также: Компания в ОАЭ намерена добиться от Индии снятия запрета на экспорт пшеницы

Читайте ранее в этом сюжете: Мукомолы Грузии сообщили об исчерпании запасов пшеницы в стране