Багдад, 18 мая 2022, 03:01 — REGNUM Ираку необходимо увеличить стратегические запасы пшеницы, которых в настоящее время хватит лишь на четыре месяца, заявил 17 мая представитель министерства торговли республики Мухаммед Ханун. Об этом сообщает информационное агентство INA.
Ранее министерство сельского хозяйства Ирака объявило о повышении закупочной цены на пшеницу на 100 тыс. динаров ($68,5), до 850 тыс. динаров ($582,2) за тонну.
Напомним, в марте правительство Ирака заявила о намерении выделить на закупку пшеницы за рубежом дополнительно $100 млн. Это решение связано с обострением ситуации вокруг Украины и нарушением поставок из-за введённых против России масштабных санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава заявил, что запасы пшеницы в Грузии кончились, из-за чего мукомольные предприятия в стране могут закрыться.
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