Тбилиси, , 02:29 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция и тесно связанные с ней СМИ и неправительственные организации выступают против государственной власти, правосудия и верховенства закона, сообщает 17 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Кобахидзе считает, что оппозиционное «Единое национальное движение», его сателлиты, иностранные лоббисты и бывший президент Георгий Маргвелашвили проводят «новую истерическую кампанию», чтобы оказать давление на судей по делу главы телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.

«Эта кампания, продиктованная политическими мотивами, должна быть однозначно оценена как попытка оказать давление на суд… Естественно, любая политически мотивированная истерия и издевательства над судьями могут повлиять на их будущие решения, поэтому на эти издевательства следует отвечать соответствующим образом», — сказал Кобахидзе.

«Мы должны ответить тем людям, которые пытаются поставить знак равенства между Гварамией и европейской перспективой Грузии. В ответ им должно быть чётко заявлено, что ЕС — это не коррупция, грабёж и несправедливость. ЕС — это верховенство закона и общество, свободное от коррупции, поэтому ЕНД, неправительственные организации, гварамия и их иностранные лоббисты являются по своей сути антиевропейскими», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что 16 мая Гварамия был приговорен судом к трём годам и шести месяцам лишения свободы за хищения средств телеканала «Рустави 2».