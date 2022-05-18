Рабат, , 00:24 — REGNUM Решение отменить требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус при въезде страну приняли в Марокко, 17 мая сообщило на своем сайте марокканское правительство.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее путешественники должны были сдать указанный тест не менее чем за 48 часов до посадки в самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая агентство Yonhap News в Южной Корее были выявлены случаи заражения новым вариантом штамма «Омикрон».

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