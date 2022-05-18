Скопье, 18 мая 2022, 09:14 — REGNUM В МВД Северной Македонии 17 мая сообщили об аресте пары из Скопье, которая подозревается в попытке продать свою 13-летнюю дочь гражданину Бельгии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подростка намеревались использовать в сексуальных целях и насильно женить на бельгийце.
Мужчина передал родителям девочки 2500 евро на покупку необходимых для путешествия сопровождающих документов. После обыска дома пары и места проживания приобретателя гражданин Бельгии также был арестован.
Суд в Северной Македонии запустил предварительную процедуру.
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