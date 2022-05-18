Скопье, 18 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В МВД Северной Македонии 17 мая сообщили об аресте пары из Скопье, которая подозревается в попытке продать свою 13-летнюю дочь гражданину Бельгии.

Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1975. Италия, Франция Современное рабство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подростка намеревались использовать в сексуальных целях и насильно женить на бельгийце.

Мужчина передал родителям девочки 2500 евро на покупку необходимых для путешествия сопровождающих документов. После обыска дома пары и места проживания приобретателя гражданин Бельгии также был арестован.

Суд в Северной Македонии запустил предварительную процедуру.