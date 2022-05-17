Мюнхен, Германия, , 23:14 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» близка к заключению сделки по трансферу 20-летнего центрального полузащитника амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, в ближайшее время стороны объявят о заключении контракта, рассчитанного до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в тридцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Гравенберха, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение нидерландского полузащитника с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2023 года.