Анкара, 18 мая, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Министр обороны сепаратистского Косово Арменд Мехай 17 мая подписал в Турции соглашение о закупке продукции оборонной промышленности. Об этом сообщил косовский портал «Экономика онлайн».

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Мехай посетил Президиум оборонной индустрии Турции и подписал соответствующий договор с главой этой организации Исмаилом Демиром.

«Это соглашение чрезвычайно важно для создания мощностей Сил безопасности Косово», — цитирует портал сообщение министерства обороны сепаратистского образования.

Напомним, что президент Косово Вьоса Османи во время визита в Турцию в марте этого года посетила завод, который выпускает беспилотные летательные аппараты «Байрактар».