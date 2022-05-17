Мадрид, 17 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, 29-летний универсальный защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба возобновил тренировки и готов сыграть в финале Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 против «Ливерпуля».

Granada Давид Алаба

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. В последний раз «Реал» и «Ливерпуль» играли между собой 14 апреля 2021 года в матче четвертьфинала Лиги Чемпионов 2020/21. Тот матч завершился со счетом 0:0.

В текущем сезоне Давид Алаба принял участие в тридцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также защитник получил лишь две желтые карточки.