Либералы Италии: Путин хочет отправить Евросоюз в «водоворот ХХ века»
Рим, 17 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Президент России хочет отправить Евросоюз в «водоворот», напоминающий «худшие времена 20 века», заявил 17 мая лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.
The Jacques Delors Institute
Энрико Летта
Так он прокомментировал специальную военную операции России на Украине, ответ ЕС и последствия этого ответа для жизни самого ЕС.
По мнению Летты, ЕС выбирает «между водоворотом и прочным миром», и планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО — это часть второго («мирного») сценария.