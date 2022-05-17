Рим, 17 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Президент России хочет отправить Евросоюз в «водоворот», напоминающий «худшие времена 20 века», заявил 17 мая лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта

Так он прокомментировал специальную военную операции России на Украине, ответ ЕС и последствия этого ответа для жизни самого ЕС.

По мнению Летты, ЕС выбирает «между водоворотом и прочным миром», и планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО — это часть второго («мирного») сценария.