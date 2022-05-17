София, , 22:14 — REGNUM Отец и родной брат известного болгарского футболиста Георгия Йомова были задержаны полицией столицы Болгарии по подозрению в участии 16 мая в перестрелке возле автозаправочной станции на кольцевой автодороге в Софии. Об этом 17 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Задержанный Kyrgyzkorm.kg

Детали задержания не уточняются. Известно лишь, что указанные граждане сопротивления правоохранителям не оказали.

Напомним, накануне два человека были ранены в результате инцидента с применением огнестрельного оружия на столичной окраине. Свидетелями по данному делу проходят нападающий ФК «ЦСКА» (София) Г. Йомов и его спутница — популярная болгарская певица Мария Цветкова.

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