Бишкек, 17 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В столице Киргизии прошёл митинг сторонников министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая.

Jasmine Halki Бишкек

Возле здания медицинского ведомства собрались около 40 человек, которые потребовали от президента республики Садыра Жапарова и премьер-министра Акылбека Жапарова уволить заместителей главы минздрава.

Участники акции протеста обвинили заместителей министра здравоохранения коррупции и ведении незаконного бизнеса, а также попытках оклеветать своего начальника.

Митингующие дали руководству страны три дня на выполнение их требований и пригрозили вновь устроить акцию протеста в случае, если президент и глава правительства Киргизии этого не сделают.

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