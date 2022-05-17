Вашингтон, 17 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск осудил политику главы Белого дома Джо Байдена и предупредил, что США могут пойти по пути Венесуэлы, если администрация президента продолжит печатать деньги, сообщает 17 мая Fox Business.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Предприниматель сравнил экономику США с «тонущим кораблем», а самого Байдена с «чем-то вроде пустого костюма», который читает заранее написанные ему тексты.

«Истинный президент — это человек, который контролирует телесуфлер. Дорога к власти — это дорога к телесуфлеру», — объяснил Маск и добавил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа была «эффективнее в достижении цели», чем нынешняя команда Белого дома.