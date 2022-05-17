Подгорица, , 22:14 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович не считает инициативу создания региональной зоны свободной торговли Open Balkan оптимальной. Об этом он заявил журналистам после встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером 17 мая.

Мило Джуканович Официальный сайт президента Черногории

По словам Джукановича, проект Open Balkan является своеобразной репликой Берлинского процесса, при этом все аргументы говорят в пользу последнего.

«Берлинский процесс собрал все страны Западных Балкан, а Open Balkan лишь три. Берлинский процесс основывается на европейских стандартах, и он совместим с процессом евроинтеграции. Все, что мы делаем в рамках Берлинского процесса, мы делаем для того, чтобы достичь стандартов, которые в итоге приведут нас к вступлению в ЕС. Open Balkan — это инициатива, которую подготовили как своеобразную альтернативу вступлению стран Западных Балкан в ЕС. Я считаю, что нам не нужна альтернатива, нам нужно членство», — процитировал портал Vijesti слова Джукановича.

При этом Джуканович отметил, что ему знакома позиция премьер-министра Черногории Дритана Абазовича, который поддерживает инициативу Open Balkan, но это его «не волнует».

Напомним, что Сербия, Албания и Северная Македония создают региональную зону свободной торговли под названием Open Balkan.