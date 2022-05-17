Москва, 17 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Россия не допустит развязывания Западом Третьей мировой войны, написал 17 мая заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

По итогам поездки в Саров (Нижегородская область) в Российский федеральный ядерный центр Медведев отметил, что «арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений» России «и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую».

Дмитрий Медведев «Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству».

Он призвал поддержать российскую науку в условиях санкций. Медведев заявил, что Россия будет и дальше увеличивать импортозамещение, «внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов».

Чиновник призвал крупные госкорпорации и частные предприятия подключиться к этой работе в качестве заказчиков и организаторов. Медведев добавил, что Россия открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными странами.