Габрово, Болгария, , 20:46 — REGNUM В результате крупной спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Болгарии в городе Габрово в центральной части страны, ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория. Об этом 17 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Нарколаборатория Цитата из видео 32.мвд.рф

Согласно официальной информации, нелегальное производство было налажено в особняке на окраине города. В здании правоохранители обнаружили современное оборудование и сырье. Сообщается о задержании нескольких человек, включая супружескую пару.

Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

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