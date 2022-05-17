Тегеран, , 20:03 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Ирана, сообщает 17 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Карта Ирана Adaykz

Сейсмические толчки зафиксированы в центральной части страны на 89 км юго-западнее города Шахре-Корд, в котором проживает около 129 тыс. человек.

Землетрясение ощущалось в центральных провинциях Чехармехаль и Бахтиария.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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