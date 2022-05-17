Вашингтон, 17 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал американских граждан отвергнуть «яд» расовой теории о «белом превосходстве», сообщает 17 мая Reuters.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе обращения к семьям и местным властям в Буффало, штат Нью-Йорк, где 13 мая произошла массовая стрельба в супермаркете.

Полиция США, занимающаяся расследованием массовой стрельбы, обнаружила 180-страничный манифест, автором которого, предположительно, является устроивший стрельбу подросток. Манифест излагает теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди белых националистов.

Согласно данной теории, представители левых взглядов и еврейские элиты якобы работают над этнической и культурной заменой белого населения за счет иммигрантов, что в итоге может привести к «белому геноциду». Приверженцы теории считают, что политическая элита намерена держаться у власти за счет обремененных долгами иммигрантов с темным цветом кожи.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. Трое из них, по данным медиков, были госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший вёл прямую трансляцию своих действий на стриминговой платформе Twitch.