Ульяновск, , 20:00 — REGNUM В Ульяновске задержан подозреваемый в нападении на кондуктора. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Кондуктор Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила от кондуктора трамвая маршрута № 70, которую избили утром 16 мая и отобрали телефон. Предварительно правоохранители установили, что пострадавшая увидела в вагоне уснувшего безбилетника, который находился в состоянии опьянения.

«Женщина разбудила мужчину, сообщив, что он доехал до конечной остановки (трамвайное депо), попросив оплатить проезд. Пассажир ответил агрессией: ударил кондуктора по лицу, отобрал сотовый телефон и вышел из вагона», — говорится в релизе.

В совершении преступления подозревают 31-летнего безработного, ранее судимого ульяновца. Он задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области признали виновным в покушении на грабёж и убийство 25-летнего парня. Орудием преступления стал нож, который вытащила жертва и попыталась им воспользоваться.

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