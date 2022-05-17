Вашингтон, 17 мая 2022, 19:21 — REGNUM Режиссёр Джон Уоттс участвует в разработке сериала по вселенной «Звёздных войн». Об этом 17 мая пишет Vanity Fair.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

По данным СМИ, рабочее название шоу — Grammar Rodeo. Уоттс выступит в качестве продюсера и режиссёра проекта, а сценарий напишет Кристофер Форд. В компании Lucasfilm сериал описывают как «галактическую версию классических приключенческих фильмов о взрослении 80-х».

ИА REGNUM напоминает, что Джон Уоттс известен как режиссёр кинокомиксов «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Он также помогал написать сценарий к «Человек-паук: Возвращение домой».

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