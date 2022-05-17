Бухарест, 17 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной членами выездной группы Бухарестской таможни, в десятках магазинов столицы Румынии были изъяты контрабандные товары на общую сумму в €400 тыс. Об этом 17 мая сообщает румынский информационный портал HotNews.

Пресс-служба Челябинской таможни

Согласно официальной информации, среди арестованной продукции 31 297 предметов парфюмерии, 3643 косметических средства, 564 пары очков и 126 предметов текстиля.

Предполагается, что все указанные единицы ввозились в страну нелегально. Ведется следствие. Владельцев соответствующих торговых точек ждут крупные штрафы.