Бухарест, 17 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Сразу в нескольких крупных регионах Румынии объявлено штормовое предупреждение из-за сильнейших бурь, ливней и града, обрушившихся на северо-запад страны. Об этом 17 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По прогнозам синоптиков, наибольший вред непогода причинит уездам Горж, Вылча и Арад. Порывы ветра могут достигать 160 км/ч, а в горах ожидается сход селевых потоков.

В этой связи местные власти призвали население воздержаться от путешествий на большие расстояния и по возможности не покидать своих домов и укрытий. Предупреждение будет действовать до конца среды, 18 мая.