Москва, 17 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Сдаваясь в плен, украинские неонацисты с «Азовстали» всячески пытаются уничтожить своё оружие и средства связи. Об этом 17 мая заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Более того, боевики уничтожают не только рации и другое военное оборудование, но даже собственные смартфоны или, как минимум, чистят на них память.

«Оружие и специальные технические средства, а они были обеспечены ими в большом количестве, были ими разрушены. Даже собственные мобильные телефоны уничтожают, чтобы мы не могли извлечь оттуда информацию, которая бы их компрометировала. Они пытаются минимизировать последствия своей сдачи в плен», — сказал Ходаковский.