Скопье, , 19:01 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 16 мая провел встречу с членами правления организации «Македония 2025» Мике Зафировски, Васко Кроневски, Кати Ицевой и генеральным директором организации Никицей Мойсоской-Блажевски.

Цифровизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра по политике благого управления Славица Грцовска и министр экономики Крешник Бектеши.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества государственных акторов в деле цифровизации, построения частно-государственного партнерства и привлечения прямых иностранных инвестиций ради достижения высоких темпов экономического роста. Стороны подчеркнули приоритетное значение цифровизации для построения более благополучного общества.

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