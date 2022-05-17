Скопье, 17 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 16 мая провел встречу с членами правления организации «Македония 2025» Мике Зафировски, Васко Кроневски, Кати Ицевой и генеральным директором организации Никицей Мойсоской-Блажевски.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра по политике благого управления Славица Грцовска и министр экономики Крешник Бектеши.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества государственных акторов в деле цифровизации, построения частно-государственного партнерства и привлечения прямых иностранных инвестиций ради достижения высоких темпов экономического роста. Стороны подчеркнули приоритетное значение цифровизации для построения более благополучного общества.