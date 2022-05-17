Таллин, , 18:20 — REGNUM

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Эстония ожидает большего вклада Европейского союза в компенсацию связанных с беженцами затрат. Об этом сообщило эстонское издание tribuna. ee со ссылкой на председателя конституционной комиссии парламента страны Тоомаса Кивимяги.

Об этом он заявил на проходящей в Париже межпарламентской конференции стран-членов ЕС, посвященной вызовам миграции. Кивимяги отметил, что с 24 февраля 2022 года Эстония приняла более 38 000 прибывших с Украины военных беженцев:

«Это составляет 2,9% нашего населения. Для того, чтобы лучше понять пропорции: для Франции это означало бы 1,9 миллиона беженцев».

По словам Кивимяги, в конце мая 2022 года парламент его страны готовится принять дополнительный бюджет, в котором на расходы, связанные с приемом беженцев, запланировано почти 250 млн евро.

Он добавил: Эстония ожидает, что Европейский союз возьмет на себя большую роль в компенсации связанных с беженцами расходов. Также эстонский политик подчеркнул, что должна возрасти роль Европейского союза в укреплении внешней границы ЕС.

«Несправедливо оставлять эти расходы государствам-членам союза, не оказывая им поддержки. Мы должны хорошо защищать свои границы, и мы должны делать это сообща», — заявил Кивимяги на конференции.

Эстония не поддерживать обязательные для стран-членов ЕС квоты на принятие беженцев.