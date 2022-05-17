Москва, 17 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Согласно плану, на 17 мая 2022 года сдаться в плен должны порядка 1 тыс. украинских неонацистов и военнослужащих, спрятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Металлургический комбинат Азовсталь (сс)MOs810

Однако пока выполнить план не получается — число сложивших оружие боевиков ниже намеченного.

«Сегодняшняя плановая задача — 1 тыс. человек в день. Пока мы с ней не справляемся. С северной стороны мы пронаблюдали прохождение мимо наших позиций 250 человек. Есть такая система, что поводыри выводят группы, возвращаются и выводят новую. Практически все ходящие, раненых мало», — сказал Ходаковский.