Рига, , 18:08 — REGNUM Торф не запрещен в Латвии как материал для производства теплоэлектроэнергии, но уменьшить за счет него долю использования российского газа не выйдет. Об этом член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш заявил государственному «Радио 4».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы посмотрим на общий баланс, торф можно использовать вместо щепы. Но заменить торфом газ мы не можем. И вообще, заменить газ чем-то «через пять минут» не выйдет», — заявил он.

По словам Витолиньша, это потребует замены действующего оборудования и газовых котлов на котлы для торфа и биомассы, что невозможно сделать быстро и повлечет за собой серьезные расходы. Покрывать их придется рядовому потребителю, напомнил он.

Еще одним проблемным моментом в таком переходе является стоимость торфа. Сейчас латвийские предприятия практически не используют торф в качестве топлива и цена на него выглядит привлекательной. Но если черный торф, используемый в энергетике, будет экспортироваться и при этом активно использоваться на предприятиях республики, цена на него вырастет и появится дефицит.

Кроме того, с января 2021 года за использование торфа в Латвии и странах Евросоюза нужно платить налог на природные ресурсы, что уже сейчас сказывается на цене этого источника энергии.

Еврокомиссия ставит знак равенства между использованием торфа и других фоссильных («грязных») источников энергии, а потому не считает использование этого ресурса долгосрочным решением.