Москва, 17 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Во вторник, 17 мая во время выступления на пленарном заседании Госдумы заместитель главы фракции Сардана Авксентьева предложила создать Экологический кодекс Российской Федерации. Это инициатива из комплекса системных мер, которые предлагают Новые люди для спасения российских лесов от пожаров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Наша фракция считает, что уже в этом созыве должен быть принят Экологический кодекс Российской Федерации. И в этом нас поддерживает экологическое сообщество страны. Понимаю, что время сложное, у государства сейчас много непростых задач. Но если не сделаем усилие сейчас, не изменим систему — поставим еще несколько печальных антирекордов и уже в августе получим миллионы гектар выжженной мертвой тайги, восстанавливать которую придется не только нашим детям, но, боюсь, и детям их детей», — заявила Сардана Авксентьева.

Новые люди уже в прошлом году говорили о необходимости изменения лесного законодательства. 2021 год стал отрицательно рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. По данным Рослесхоза, лес сгорел на территории более 20 млн га. Чтобы не повторить эту печальную ситуацию, партия готовит новые законодательные меры.

«Мы с группой депутатов готовим сейчас межфракционный законопроект — предлагаем ужесточить регулирование промышленной вырубки лесов, которые растут на многолетнемерзлых грунтах, а это более 60% территории России. Также настораживает инициатива правительства разрешить Министерству обороны без разрешений осуществлять вырубку лесов. Мы понимаем и поддерживаем задачи, которые стоят перед нашей армией, но давайте подходить к этому вопросу взвешенно», — говорит заместитель главы фракции «Новые люди».

Также партия предлагает серьезно изменить Лесной кодекс, поменять порядок принятия решений по тушению пожаров — в том числе касательно введения режимов ЧС, разобраться, что выгоднее для бюджета — возложить обязанность тушить пожар вне населенных пунктов на МЧС или подумать о создании параллельной структуры и главное – экстренно наладить систему профилактики пожаров.

Экологическая повестка — важная часть программы Новых людей. Партия с начала ее создания выдвигает инициативы и проводит мероприятия по защите окружающей среды, а после прихода в Госдуму борется за это уже на законодательном уровне.

Так, в понедельник, 16 мая, «Новые люди» собрали в Госдуме круглый стол «Совершенствование законодательства в сфере экологии». Там вместе с экспертами-экологами, в том числе, коллегами из «экологических» непарламентских партий, обсудили, как работать на упреждение. Инициатором проведения круглого стола стал депутат фракции, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.