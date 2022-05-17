Лондон, 17 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Как сообщает издание Footmercato, 25-летний французский нападающий и лидер «Ренна» Мартен Терье попал в сферу трансферных интересов лондонского «Тоттенхэма». Трансфер может состояться в грядущее летнее трансферное окно.

«Тоттенхэм Хотспур»

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Мартен Терье принял участие в 36-ти матчах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 3-мя результативными передачами. Также французский нападающий получил одну желтую карточку.

Мартен Терье перешел в «Ренн» 6 июля 2020 года из «Лиона» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.