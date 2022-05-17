Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Государственный музей Эрмитаж выпустит дополнительные билеты на бесплатное посещение музея для всех категорий индивидуальных посетителей 18 мая, сообщили 17 мая в пресс-службе учреждения культуры.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

В Международный День музеев — 18 мая 2022 года — дополнительные бесплатные билеты для всех категорий индивидуальных посетителей будут в течение дня небольшими партиями поступать на официальный сайт музея в раздел «День музеев».

«В этот день можно посетить по бесплатным билетам Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что билеты будут добавляться постепенно в течение дня, с учетом заполняемости и пропускной способности музея и с соблюдением требований санитарной и пожарной безопасности.

Напомним, что 18 мая Эрмитаж работает с 11:00 до 18:00 мск. Вход осуществляется по сеансам, последний сеанс — в 16:00 мск.

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