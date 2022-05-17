Арти, Свердловская область, , 17:22 — REGNUM В Свердловской области житель посёлка Арти осуждён за покушение на жизнь троих человек и за другие преступления. Об этом сообщает старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.

Суд verkeorg

По данным следствия, гражданин 1974 года рождения обстрелял троих своих знакомых из охотничьего гладкоствольного ружья. Двое в результате были ранены. Троица смогла скрыться от стрелявшего на автомобиле.

А позднее он пытался изнасиловать сою знакомую, угрожая ей и затем её супругу убийством. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что этот гражданин ранее был судим за изнасилование и кражу. Трое граждан, по которым он открыл стрельбу, были его собутыльниками. Ему показалось, что те его оскорбили, и он решил с ними поквитаться.