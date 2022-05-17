Арти, Свердловская область, 17 мая 2022, 17:22 — REGNUM В Свердловской области житель посёлка Арти осуждён за покушение на жизнь троих человек и за другие преступления. Об этом сообщает старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.
По данным следствия, гражданин 1974 года рождения обстрелял троих своих знакомых из охотничьего гладкоствольного ружья. Двое в результате были ранены. Троица смогла скрыться от стрелявшего на автомобиле.
А позднее он пытался изнасиловать сою знакомую, угрожая ей и затем её супругу убийством. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что этот гражданин ранее был судим за изнасилование и кражу. Трое граждан, по которым он открыл стрельбу, были его собутыльниками. Ему показалось, что те его оскорбили, и он решил с ними поквитаться.