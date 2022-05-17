Брянск, 17 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели пациента в Брянской городской больнице №2 возбудили следователи регионального СУ СК.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Мужчину поступил в медучреждение в январе 2022 года с COVID-19. По словам дочери пациента, до госпитализации ему проводилась назначенная врачом антибактериальная терапия, но потом она была отменена. Женщина запрашивал медкарту отца, она считает, что не были учтены временные методические рекомендаций по лечению инфекции.

Страховая организация назначила экспертизу, специалисты пришли к выводу, что в отношении пациента были своевременно не выполнены или ненадлежаще сделаны необходимые диагностических и (или) лечебные мероприятия. Правозащитник Евгений Зорин считает, что в действиях медперсонала не было никакого умысла, а дело в небрежности при исполнении профессиональных обязанностей.

Необходимую экспертизу проведут также в рамках расследования уголовного дела, сообщают «Брянские новости».