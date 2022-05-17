Рига, , 16:52 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш принял отставку бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания правительства.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, Кариньш удовлетворил прошение Голубевой об отставке, о котором она сообщила 16 мая нынешнего года. До этого решения Кариньш неоднократно заявлял, что сохранит главу МВД на своем посту.

До назначения нового министра внутренних дел Голубеву будет замещать министр обороны Артис Пабрикс.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская фракция и правление Национального объединения потребовало отставки министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

По мнению входящих в правительство националистов, полиция недостаточно жестко противостояла людям, возлагавшим цветы.

Мария Голубева — единственная этническая русская в нынешнем правительстве Латвии. Историк и политолог, бывший консультант Госканцелярии Латвии. Первая женщина-депутат национального парламента, которая является открытой лесбиянкой.