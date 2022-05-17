Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Заместителя председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова оштрафовали на 40 тыс. рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили 17 мая в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Кононов в суде объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кононов был привлечен к административной ответственности за свои высказывания в интернете после начала специальной военной операции России на Украине. В отношении градозащитника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, после чего дело было передано в Ленинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

«Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СПб и ЛО осмотрели чат «Тройка» в Telegram и нашли там несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы «Aleksander Kononov» с информацией о Zоотечественниках, крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе, запрете социальных сетей, миллионах смертей, вылетевшей в трубу экономике и прочем. Аналогичные информационные материалы были размещены и в «ВКонтакте», — рассказали в ОПС.

В административном протоколе следователь указал, что Кононов воспользовался статьей 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против самого себя, — прим. ред.) и от дачи показаний отказался. Кроме того, Кононов в суде также свою вину не признал и назвал случившееся «провокацией» и «политическим заказом».

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — отметили в ОПС.

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