Рига, 17 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Латвия крайне неохотно легализует на своей территории беженцев, многие из них поэтому рассматривают страну как транзитный пункт на пути в другие государства Евросоюза. Об этом свидетельствуют итоги исследования о системе интеграции в Латвии, которую подготовил местный Центр общественной политики Providus.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Констатируется, что самая массовая миграция в Латвию до событий на Украине 2022 года имела место в 2021 году, когда было получено 582 заявки на убежище от граждан Ирака, Афганистана, Шри–Ланки, Сирии. В течение 2021 года только 21,4% заявителей получили право убежища.

«Тенденция покидать Латвию, чтобы отправиться в другие государства Евросоюза, наблюдается также среди людей, которые уже получили статус беженца в Латвии», — говорится в документе.

Причиной такого положения названы проблемы как с легализацией нахождения в стране, так и трудности с нахождением места жительства и выгодного трудоустройства. «Эта проблема стала особо актуальной в условиях пандемии коронавируса Covid–19 и роста числа ищущих убежище», — говорится в исследовании.

Отмечается, что по «дружелюбию» к беженцам Латвия входит в число худших стран-членов Евросоюза. Хуже ситуация только в Румынии, Болгарии, Венгрии и Польше.

Исследование на основе социологического опроса беженцев проводилось при поддержке министерства культуры Латвии, Фонда общественной интеграции и при финансировании Агентства ООН по беженцам.