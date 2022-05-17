Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения под названием «VK Мессенджер». Информация об этом появилась в блоге компании 17 мая.

«Вконтакте»

В «VK Мессенджере» пользователи смогут общаться с друзьями из «ВКонтакте», а также из контактов в телефонной книге. В приложении доступны групповые чаты на более чем 1 тыс. человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки, запись аудиосообщений, отправка музыки, стикеров, фото, видео и историй, а также файлов весом до 2 Гб и многое другое.

Как отмечают в компании, в «VK Мессенджере» также есть функции, которых нет в основном приложении. Например, в мессенджере можно скрыть время последней активности, а также использовать переписку в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время.

Добавим, что приложение уже доступно для операционных систем iOS и Android. На данный момент «VK Мессенджер» для мобильных представлен в бета-версии.