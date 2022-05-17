Берлин, 17 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. О необходимости прекращения спецоперации ВС РФ на Украине высказались в ходе телефонного разговора 17 мая германский канцлер Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрай, в ходе телефонных переговоров обсуждалась «актуальная военная и гуманитарная ситуация на Украине».

По словам представителя германского правительства, переговорщики выразили общее мнение, согласно которому «дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск с Украины».

Хебештрай добавил, что главы стран намерены и в последующем обсуждать варианты «дальнейшей поддержки» Киева со стороны Берлина.